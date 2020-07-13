Burdur'da askerlerin Covid-19 testi pozitif çıktı Burdur Valiliği: "Testi pozitif çıkan askerler Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır"

Burdur Valiliği, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığında görev yapan bazı askerlerde Covid19 tespit edildiğini, testi pozitif çıkan askerlerin tedavi altında alındığını açıkladı.
Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığında vatani görevini yapan bazı askerlerde Covid19 vakası tespit edildiği belirtilerek, "Testi pozitif çıkan askerler Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Yapılan filyasyon çalışmasında pozitif vakalarla temaslı olan askerler Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda izole edilmiş odalara alınmışlardır. Birçoğu asemptomatik olan askerlerimizin tamamının genel sağlık durumu iyidir" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.