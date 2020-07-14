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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektrik hattı kısa devre yaptı, 3 bin balya saman yandı

DHA

Elektrik hattı kısa devre yaptı, 3 bin balya saman yandı


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da, yer altından geçen elektrik hattında meydana gelen kısa devre sonucu çıkan yangında, 3 bin balya saman kullanılamaz hale geldi.
İnsuyu mevkisinde, öğle saatlerinde, İbrahim Akpınar´ın evinin yanındaki saman balyalarının altından geçen sondaj kuyusuna ait dalgıç pompanın elektrik hattında, kısa devre meydana geldi. Balyaların tutuştuğunu gören köylülerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahalede etti. İş makinesiyle dağıtılan saman balyalarını saran alevler, kontrol altına alınıp, söndürüldü. 
İbrahim Akpınar, dalgıç pompada kısa devre meydana geldiğini belirterek, "3 bin balya saman yanarak kül oldu" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-07-14 13:27:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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