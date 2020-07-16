Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı arttı

DHA

Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı arttı


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR 58'inci Piyade Er Eğitim Alayı'nda, koronavirüs karantinasına alınan asker sayısı 449'a ulaştı.
Burdur 58'inci Piyade Er Eğitim Alayı Binbaşı Maruf Kışlası'nda 33 askerin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, temaslı oldukları tespit edilen 221 asker, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklâl Yerleşkesi'ndeki Asımın Nesli Yurdu'na yerleştirilerek, karantinaya alındı.
Yapılan çalışmalar sonunda test sonuçları pozitif olan askerlerle temaslı 228 asker de Fereli Sinan Efendi Yurdu'nda karantinaya alındı. Böylelikle 2 yurtta karantinada olan toplam asker sayısı 449'a yükseldi.  
KARAMANLI'DA KARANTİNA
Diğer yandan 2 kişide koronavirüs tespit edilmesi sonucu Karamanlı ilçesine bağlı Bademli Köyü karantinaya alınarak, giriş-çıkışlara kapatıldı. Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bademli köyümüzde 2 vatandaşımızda Covid-19 vakasına rastlanmış ve hastalığın çoğalmasını önlemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Bademli köyümüz karantinaya alınmıştır. Tarımsal faaliyetler kontrollü bir şekilde devam edecektir. Köyün ana girişinde bulunan jandarma ekiplerimiz ve İlçe Tarım Müdürlüğü personeli nin kayıt kontrolü ile çiftçilerimiz arazilerine gidip, gelebilecektir. Burdur ve ilçelerimizde hızla artış gösteren bu hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla lütfen temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyalım. Bademli köyümüze geçmiş olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-07-16 12:14:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İHA’nın 15 Temmuz fotoğraf sergisi Bucak’ta açıldı Destansı direnişin kayıt altına alındığı fotoğraflara ilgi büyük oldu
YEREL HABERLER İHA’nın 15 Temmuz fotoğraf sergisi Bucak’ta ...
Burdur'da 15 Temmuz anması
YEREL HABERLER Burdur'da 15 Temmuz anması
15 Temmuz şehidi polis memuru Akif Altay, kabri başında anıldı Şehidin eşi Gülsüm Altay: “Eşim vatan aşkıyla yanıp tutuşuyordu, hep şehitliği istiyordu”
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidi polis memuru Akif Altay, kabri ...
Burdur'da 76 parça ev eşyası çalan 2 kardeş tutuklandı
YEREL HABERLER Burdur'da 76 parça ev eşyası çalan 2 kardeş ...
Elektrik hattı kısa devre yaptı, 3 bin balya saman yandı
YEREL HABERLER Elektrik hattı kısa devre yaptı, 3 bin balya saman ...
ATV aracıyla dereye uçan kadın öldü
YEREL HABERLER ATV aracıyla dereye uçan kadın öldü
Şişler Ayçin Usta'dan
YEREL HABERLER Şişler Ayçin Usta'dan

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X