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Burdur’da şehir kulübü kadınlara tahsis edildi Kadınlara gün ve çay organizasyonlarını kendi mekanlarında yapacak

İHA

Burdur Belediyesi Vakıflar Genel Müdürlüğünden on yıllığına kiraladığı tarihi Eski Şehir Kulübünü kadınların hizmetine sundu.

Burdur’da şehir kulübü kadınlara tahsis edildi Kadınlara gün ve çay organizasyonlarını kendi mekanlarında yapacak

Burdur Belediyesi Vakıflar Genel Müdürlüğünden on yıllığına kiraladığı tarihi Eski Şehir Kulübünü kadınların hizmetine sundu.
Şehirler Kulübü kadınların mekanı olacak. Kadınların bir araya gelebileceği, sosyal sorumluluk çalışmaları ve toplantıları gibi faaliyetler yapmaları için bir mekan eksikliğini giderdiklerini belirten Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “Bugün işletmemizi farklı bir işlevle yeniden Burdur halkının hizmetine sunuyoruz. Burdur’da ev hanımlarımızın emeklilerimizin ya da çalışan kadınlarımızın sosyalleşme ihtiyacını karşılayacak yeni yüzüyle şehir kulübümüzü onların hizmetine sunuyoruz. Bu alanda özellikle kadınlar arasında gün olarak tabir edilen bir araya gelmek üzere bir sosyalleşme mekanına ihtiyaç duyulduğunu tespit ettik. Bu alışkanlıklar artık evden çıkartılıp daha çok bu tip işletmelere dönmeye başladı. Burada bir çalışanımız gün yapmak isteyen ya da bir araya gelmek isteyen kadınlarımıza çay ikramları olacak. Bu alanda gazete kitap okuyabilecekleri diğer taraftan da kadınlarımızın bir araya gelip sohbet edebileceği bir mekan olarak halkımıza sunduk. Vatandaşımızın rezervasyonunu belediyemizden yaptırabilecek" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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