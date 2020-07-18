Kartal heykeliyle fotoğraf çektirmek için 300 kilometre yol geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kartal heykeliyle fotoğraf çektirmek için 300 kilometre yol geldi

DHA

Kartal heykeliyle fotoğraf çektirmek için 300 kilometre yol geldi


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) FANATİK Beşiktaş taraftarı Zafer Baran, 300 kilometre yol katederek, Burdur'daki Lisinia Doğa Proje Alanı'ndaki ardıç ağacı dallarından yapılmış kartal heykeli önünde Beşiktaş formasıyla poz verdi.
Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan fanatik Beşiktaş taraftarı Zafer Baran, Burdur'un Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda bulunan ve ardıç ağacı dallarından yapılan kartal heykelinin önünde fotoğraf çektirmeye karar verdi. Bir arkadaşından duyduğu kartal heykelinin önünde Beşiktaş formasıyla poz vermek isteyen Baran, araçla yaklaşık 300 kilometre yol yapıp Lisinia'ya geldi. Kartal heykeli önünde siyah-beyazlı formasıyla fotoğraf çektiren Zafer Baran, "En büyük Beşiktaş" sloganı da attı.
Zafer Baran, "Özellikle kartalın önünde fotoğraf çektirmek için Aydın Söke'den geldim. Proje alanı çok güzel, kartal daha güzel. En büyük Beşiktaş" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Zafer Baran heykel önünde
Detay
DHA-Spor Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-07-18 11:48:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Her derde deva rezene balı
YEREL HABERLER Her derde deva rezene balı
Çocuğunu pencereden sarkıtıp, `Atayım mı´ diye bağıran kadını polis engelledi
YEREL HABERLER Çocuğunu pencereden sarkıtıp, `Atayım mı´ diye ...
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
YEREL HABERLER Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e ...
Şehit Ömer Halisdemir Burdur’da dualarla anıldı
YEREL HABERLER Şehit Ömer Halisdemir Burdur’da dualarla anıldı
Burdur’da şehir kulübü kadınlara tahsis edildi Kadınlara gün ve çay organizasyonlarını kendi mekanlarında yapacak
YEREL HABERLER Burdur’da şehir kulübü kadınlara tahsis ...
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı arttı
YEREL HABERLER Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı arttı
İHA’nın 15 Temmuz fotoğraf sergisi Bucak’ta açıldı Destansı direnişin kayıt altına alındığı fotoğraflara ilgi büyük oldu
YEREL HABERLER İHA’nın 15 Temmuz fotoğraf sergisi Bucak’ta ...
Burdur'da 15 Temmuz anması
YEREL HABERLER Burdur'da 15 Temmuz anması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X