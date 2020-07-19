Acı biber yedi, fenomen oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Acı biber yedi, fenomen oldu

DHA

Acı biber yedi, fenomen oldu


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDURLU kebap ustası Aliihsan Karabacak (57), geçen yıl acı biber yerken çekilen videosunun sosyal medyada paylaşılmasın ardından fenomen oldu. Aynı zamanda yerel sanatçı olan Karabacak, söz ve müziği kendisine ait 'Biber' adlı şarkısına klip de çekti.
Burdur'da, bir restoranda kebap ustası Aliihsan Karabacak'a, arkadaşları şaka yapmak için acı biber yedirdi. Biberi iştahla yiyen Karabacak, acılığı karşısında 'erkeklik yok' sözü ile sosyal medyada fenomen oldu. Karabacak'ın biber yerken çekilen videosu ise sosyal medya hesaplarında 10 milyonun üzerinde görüntülendi.
Aynı zamanda yerel sanatçı olan ve 28 bestesi olan Karabacak, söz ve müziği kendisine ait 'Biber' adlı şarkısına Tefenni ve Yeşilova ilçelerinde klip çekti. Karabacak, acı biber yediği klibin sonunda, Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'ne atlayarak, acının etkisinden kurtulmaya çalıştı.
`BİBER ÖYLESİNE ACI Kİ, DÜNYAM ŞAŞTI´
Burdur'da 30 yıldan fazla kebap ustası olarak çalıştığını söyleyen Karabacak, "Geçen yıl arkadaşlarım bana acı biberle şaka yaptı. Bunu da videoya çekip, sosyal medyada paylaşmışlar. Biber öylesine acı ki, dünyam şaştı. Video 10 milyonun üzerinde görüntülendi. Aynı zamanda yerel sanatçıyım. Arabesk ve fantezi şarkılar söylüyorum. Bu olay üzerine sözü ve müziği kendime ait 'Biber' isimli bir şarkı yaptım. Buna Tefenni ve Yeşilova'da klip çektik. Klip çekimleri 5 gün sürdü. Youtube kanalımda paylaştığım klibim büyük ilgi gördü" diye konuştu.
Şarkı söylemenin duygu işi olduğunu söyleyen Karabacak, "İlkokul çağlarında müzik merakım başladı. Herkes ders yaparken öğretmenim bana 'Sen ders çalışma, şarkı söyle' derdi. Daha sonra kebap ustası olarak çalışmaya başladım ama müzikten kopamadım. Son birkaç yıldır mesleğimi sürdürürken diğer yandan müziğe yoğunlaştım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-07-19 09:54:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuğunu 4'üncü kattan sarkıtıp, 'Atayım mı' diye bağıran anne tedavi edilecek
YEREL HABERLER Çocuğunu 4'üncü kattan sarkıtıp, 'Atayım mı' diye ...
Kartal heykeliyle fotoğraf çektirmek için 300 kilometre yol geldi
YEREL HABERLER Kartal heykeliyle fotoğraf çektirmek için 300 ...
Her derde deva rezene balı
YEREL HABERLER Her derde deva rezene balı
Çocuğunu pencereden sarkıtıp, `Atayım mı´ diye bağıran kadını polis engelledi
YEREL HABERLER Çocuğunu pencereden sarkıtıp, `Atayım mı´ diye ...
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
YEREL HABERLER Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e ...
Şehit Ömer Halisdemir Burdur’da dualarla anıldı
YEREL HABERLER Şehit Ömer Halisdemir Burdur’da dualarla anıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X