Karantinadaki askerlerden 300'ü evlerine gönderildi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, Covid-19 pozitif askerlerle temaslı oldukları için yurtlarda karantinaya alınan 670 askerden 300'ü tezkereleri verilip, memleketlerine gönderildi.
Burdur 58´inci Piyade Er Eğitim Alayı Binbaşı Maruf Kışlası´ndaki bazı askerlerin, geçen günlerde Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bedelli olarak askerlik hizmetini yapan 670 asker, Covid-19 pozitif askerlerle temaslı oldukları için karantinaya alındı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklâl Yerleşkesindeki Asımın Nesli ve Fereli Sinan Efendi yurtlarında karantinaya alınan askerden 300´ü, 14 gün evlerinde kalmaları şartıyla tezkerelerini alarak memleketlerine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-07-19 10:50:38
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