Burdur Esnaf Odaları Birliği’nden çağrı: “Alışverişinizi yerel esnaftan yapın”

– Esnaf ve sanatkarların sadece devletin değil, vatandaşın da desteğine ihtiyacı olduğunu söyleyen Burdur Esnaf Odaları Birliği Başkanı Metin Sipahi, “İlimizde esnaf ve sanatkarın temsilcisi olarak, sizlere çağrıda bulunuyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde esnafımızın yanında olun. Gelin alışverişinizi yerel esnaftan yapın” dedi.

Esnaf Kredi Kooperatifi 6. Bölge'de düzenlenen toplantıda, 'Esnafına sahip çık' çağrısı hakkında bilgilendirme yapıldı. Konuşmasına pandemi dönemine değinerek başlayan Birlik Başkanı Metin Sipahi, korona virüs sürecinde alınan kararların disiplinli bir şekilde uygulanması için esnafı bilinçlendirdiklerini belirterek, konuya karşı duyarlı olduklarını kaydetti.

Hastalığın yayılmasını engellemek için alınan önlemlerin hem yerel hem de ulusal düzeyde ticareti ve üretimi sekteye uğrattığını dile getiren Sipahi, “Tabi bu süreçten en çok etkilenen kesim hiç şüphesiz küçük sermayesi ve kapasitesi ile esnaf ve sanatkarımız oldu. Berber ve kuaförlerden kıraathanelere, eğlence yerlerinden lokantalara kadar pek çok işletme geçici süreliğine kapatıldı, toplu taşımada yeni kurallar kondu. 65 yaş üstü esnafımız iş yerini açamaz oldu. İnsanların evden çıkamamaları, en temel ihtiyaçların bile ertelenmesi esnaf ve sanatkarımızı derinden etkiledi. Fakat devletimiz yardımcı olmaya çalıştı” dedi.



"Esnafımızın yanında olun"

Esnafın sadece devletin değil, halkın da desteğine ihtiyacı olduğunu kaydeden Siphai, “İlimizde esnaf ve sanatkarın temsilcisi olarak, sizlere çağrıda bulunuyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde esnafımızın yanında olun. Gelin alışverişinizi yerel esnaftan yapın. Çünkü yerel esnaftan alışveriş ekonomiye can vermek demektir. Çünkü küçük esnaf bizi biz yapan milli ve yerli değerlerimize sahip çıkandır. Yerel esnaftan alışveriş demek paranın ülke ekonomisinde kalması, Türk Lirası'nın değer kazanması, ilimizin kalkınması demektir. Gün birlik günü, gün esnafa sahip çıkma günüdür. Üç ilimizde aynı anda başlatılan ‘Esnafına sahip çık’ çağrımızın esnafımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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