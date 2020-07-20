Burdur'da uyuşturucu operasyonu

Burdur'da uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik 3 ayrı operasyon yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, 16 Temmuz Perşembe günü M.Y. ve İ.O.K.'nın içinde bulunduğu otomobilde sentetik uyuşturucu enjekte edilen kağıt parçası ele geçirildi. Hakkında işlem yapılan şahıslar, savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan uyuşturucu kullandığı tespit edilen A.B.A. yakalanarak, hakkında işlem yapıldı. Gölhisar ilçesinde ise H.G.T., A.K. ve M.C.M.'nin içinde bulunduğu araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 1,47 gram eroin maddesi ele geçirildi. Haklarında işlem yapılan şahıslar, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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