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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mamak barajı 4 milyon TL gelir artışı sağlayacak

İHA

Mamak barajı 4 milyon TL gelir artışı sağlayacak

DSİ tarafından Burdur’da yürütülen Ağlasun Mamak Kurtuluş Barajı’nda çalışmalar devam ediyor. Barajın tamamlanmasıyla 2 bin 640 dekar tarım arazisinin sulanacağını kaydeden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 4 milyon TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Burdur Ağlasun Mamak Kurtuluş Barajı’nda yapılan çalışmalar devam ediyor. Baraj inşaatında gövde altı sıyırma kazısı, gölet ulaşım yolları, kondüvi ve enjeksiyon imalatları, derivasyon kanalı kazısı ve derivasyon hattı tamamlandı. Çalışmalar kapsamında gövde imalatları devam ederken, gövde dolgusunun tamamlanmasına ise son 5 metre kaldı.
Çalışmalar hakkında bilgi veren DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, barajın tamamlanmasıyla 2 bin 640 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.
Yıldız, “Temelden 30 metre yüksekliğe sahip Ağlasun Mamak Kurtuluş barajı 1,36 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip. Ağlasun Mamak Kurtuluş Barajının tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 4 milyon TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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