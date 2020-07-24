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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten tek usta

DHA

Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten tek usta


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR´da Hasan Bosun (70), 'kumkuma' denilen ve bakırdan yapılan gül yağı saklama kabı üretiyor. Türkiye'de bu işi yapan tek usta olduğunu söyleyen Hasan Bosun, "Gücüm yetmez bırakırsam, benden sonra bu mesleği yapacak kimse yok" dedi.
Bakırcılar Arastası'nda 58 yıldır bakır ustalığı yapan Hasan Bosun, içine gül yağı konulan 'kumkuma' adlı saklama kabı üretiyor. İsteğe göre 50, 75, 100 ve 250 gram gül yağı alacak şekilde yapılan kumkumaları Türkiye'de üreten tek usta olduğunu belirten Hasan Bosun, kumkumaları gül yağı fabrikalarına sattıklarını söyledi. Hasan Bosun, "Bakırdan ürettiğimiz kumkumaları genellikle Isparta'daki gül yağı fabrikalarına veriyoruz. Onlar da gül yağı koyarak Fransa ve Suudi Arabistan gibi ülkelere satıyor. Oradaki parfüm mağazalarında vatandaşa satılıyor" dedi.
'BU YIL ÇOK FAZLA SİPARİŞ GELMEDİ'
Kumkumanın isteğe göre 50, 75, 100 ve 250 gram olarak imal edildiğini söyleyen Bosun, "Gelen siparişe göre üretim yapıyoruz ama bu yıl çok fazla sipariş gelmedi. Önceki yıllarda Gülbirlik için binlerce kumkuma ürettik" diye konuştu.
'BENDEN SONRA BU MESLEĞİ YAPACAK KİMSE YOK'
Türkiye'de kumkuma yapan kimse olmadığını kaydeden Hasan Bosun, şöyle konuştu:
"Benim de gücüm yetmez de bırakırsam benden sonra bu mesleği yapacak kimse yok. Şimdiye kadar iki çırak yetiştirdim. Onlar da resmi yerlere girip emekli oldular. Yaşım 70, mesleğimde son günleri yaşıyorum. Benden sonra kalıplar hurdaya gidecek."
'BİR KUMKUMA EN AZ 15 DEFA ELDEN GEÇİYOR'
Kumkumanın bakırının Kahramanmaraş'tan geldiğini anlatan Hasan Bosun, üretim aşamasıyla ilgili şunları söyledi:
"İlk olarak sıvama tezgahında iki taraflı olarak işliyoruz. Daha sonra bunları kalaycıya gönderip kalaylatıyoruz. Kalaydan geldikten sonra itinalı bir şekilde yıkıyoruz. Yıkama işleminden sonra sıvama tezgahında lehimle birleştirip ülüğünü (küçük ağız) takıyoruz. Bir kumkuma en az 15 defa elden geçiyor. Eziyetli bir iş. Birleştirme işleminden sonra kompresörle hava tutup delik olup olmadığını kontrol ettikten sonra müşteriye veriyoruz."DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-07-24 08:28:19

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