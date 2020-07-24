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Devrilen traktör ortadan ikiye bölündü Burdur’da traktör kazası

İHA

Burdur'un Bucak ilçesinde virajı alamayarak devrilen traktör, ortadan ikiye bölündü. Kazada traktör sürücüsü yaralandı.

Devrilen traktör ortadan ikiye bölündü Burdur’da traktör kazası

Burdur’un Bucak ilçesinde virajı alamayarak devrilen traktör, ortadan ikiye bölündü. Kazada traktör sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ağlasun yolu üzerinde bulunan Peçenek rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampada arkasında balya makinesi bağlı olan ve virajı alamayan M..kullandığı traktör devrildi. Kazada sürücü M.S. yaralanırken, traktör ise ortadan ikiye bölündü. Kazayı gören diğer araç sürücüleri olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktör sürücüsüne olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra Ağlasun İlçe Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından olay yerinde trafik kısa süreli kapandı. Jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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