Bucak'ta botanik bahçe kurulacak

Bucak ilçesinde Botanik Bahçesi ve Hayvanat Bahçeli Doğal Yaşam Alanı kurulması için Bucak Belediyesi ile Türkiye Bilim Evleri Bucak Koleji arasında protokol imzalandı.

Protokolü Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve Türkiye Bilim Evleri Kurucu Müdürü Selim Değer imzaladı. Botanik bahçesinin Bucak için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Ünal, “Botanik Bahçe olarak planlanacak olan 1073 metrekarelik alanda, ilçemiz iklim koşullarında yetişebilecek olan çeşitli ağaç, ağaççık, çalı ve otsu odunsu bitki türlerinin dikilmesi ve yetiştirilmesi ile içerisinde Osmanlı Sultan Tavuğu ve Ankara Tiftik Keçisi barınma yeri ve gezinme yerleri olacak. Hayvanat Bahçeli Doğal Yaşam Alanı olarak planlanan 4808 metrekarelik parkın etrafı çeşitli ağaçlar dikerek çevreleyecek, çevrili alan içinde antrenman parkuru, iç kısımlarda ise taşınabilir ahırlarda ceylan ve farklı at türleri, ördek, silün, kaz ve tavus kuşu barınağı, mini sera ve kum havuzu, mini güneş panelleri ve rüzgar tribünü olmak üzere içerisinde açık sınıf ve halka açık spor alanı oluşturacak” dedi.

Ünal, yaşam alanının vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vereceğini de sözlerine ekledi.

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