İzmaritler sokağa atılmasın diye takım armalı kutular oluşturuldu Tiryakiler sigar izmaritlerini tutukları takımın kutularına atıyor, sokaklar temiz kalıyor Uygulama ile takımların taraftar kitleleri de belirleniyor

Bucak Belediyesi, sigaranın insan sağlığına dikkat çekmek ve çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için kampanya başlattı. Kampanya ile birlikte kentte farklı noktalara koyulan izmarit kutularına vatandaşlar hem sigara izmaritlerini atıyor, hem de attığı izmaritle en çok taraftarı olan futbol takımı için oluşturulan ankete katılıyor.

Bucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, çevreye rastgele sigara izmaritini atılmasını önlemek amacıyla, “Hangi Takımı Tutuyorsun?” gibi soruların sorulduğu ve cevap bölümlerinde sigara izmariti atma alanları bulunan kutular hazırlandı. İlk etapta hazırlanan kutular vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklara yerleştirildi.

Cumhuriyet Caddesinde sigara izmariti toplama kutularının montaj çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Emrullah Ünal, daha temiz ve yaşanılabilir bir kent için vatandaşlardan sigara izmaritlerini yaya kaldırımlarına ve yeşil alanlara atmamasını istedi.



"Kararlıyız"

Bucak’ı Türkiye’nin en temiz şehri yapma hedefiyle çevre temizliği konusunda kentte çeşitli kampanyalar başlattıklarını hatırlatan Ünal, “Biz çeşitli vesilelerle özellikle çevre bilincini oluşturmak ve çevre bilincini geliştirmek amacıyla farklı projeler yapıyoruz. Çevre temizliği konusunda bu bilinci devam ettirmemiz lazım. Maalesef bazı kardeşlerimiz farklı noktaları içtikleri izmaritleri rastgele yerlere atıyor. Rica ediyorum. Altyapısı ile çevre düzenlemesiyle yeşil bantlarıyla yeni bir şehir imar ediyoruz. Ne olur bu konuda biraz daha hassasiyet gösterelim. Kendimiz atmadığımız gibi çevremizdeki kardeşlerimizin de içmiş olduğu sigaraları lütfen rastgele yere atmasını engelleyelim. O yüzden bunu daha fazla cazip hale getirmek böyle bir anket başlattık. Kararlıyız, şehri mutlak manada temiz tutacağız. Arkadaşlarımıza kesin ve net bir talimat verdim. Sigara izmaritini yere atan bir kardeşimizi bulun ve ibreti alem için ona öyle bir ceza yazın ki bir daha kimse sigara izmaritini yere atmaya cesaret edemesin. Bu şehirde birlikte yaşıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.