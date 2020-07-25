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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

İHA

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle dereye uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle dereye uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 06 BDE 450 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek Şehit Ayfer Gök Lisesi önünde bulunan dere yatağına uçtu. Kazada araç içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Sürücü ise yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralıları ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Emniyet ekipleri kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. Dereye uçan otomobil çekici vasıtasıyla dereden çıkartıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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