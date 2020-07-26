Bucak'ta orman yangını

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Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA) BURDUR'un Bucak ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Bucak'a bağlı Dudalan Köyü'ndeki kızılçam ormanında, saat 14.00 sularında yangın başladı. Yangına, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri, arazöz ve itfaiye ile birlikte 3 yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmaları halen sürdürülüyor.

Çıkış nedeni bilinmeyen yangında, şu ana kadar 5 dekar kızılçam ormanı yandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA

2020-07-26 16:14:30



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