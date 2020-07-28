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Burdur jandarmadan kaçak kazı operasyonu Kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

İHA

Burdur'un Bucak ilçesinde 1. derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli, 11 adet kazı malzemesi ile birlikte suçüstü yakalandı.

Burdur jandarmadan kaçak kazı operasyonu Kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Burdur’un Bucak ilçesinde 1. derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli, 11 adet kazı malzemesi ile birlikte suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Bucak ilçesi Ürkütlü köyünde 1. derece sit alanında izinsiz kazı yapılacağı duyumu alınca harekete geçti. Bugün gece saat 03.00 sıralarında arkeoloji sit alanı mevkiinde yapılan operasyonda, şüpheliler İ.K. ve T.K. 1 adet hilti, 1 adet jeneratör, 2 kazma, 2 kürek 1 balyoz, 1 adet manila, 1 adet çekiç ve 11 adet kazı malzemesi ile birlikte suçüstü yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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