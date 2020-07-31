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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balkan şampiyonu atletin mezuniyet sevinci

DHA

Balkan şampiyonu atletin mezuniyet sevinci


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) -BURDURLU Balkan Şampiyonu atlet Yasemin Zengin (23), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezuniyet sevincini, antrenörüyle paylaştı.
Burdur Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü kazanan Zengin, 4 yıllık eğitimini tamamlayarak mezuniyet sevincini yaşadı. Koronavirüs sürecinde okulların erken tatil olması nedeniyle mezuniyet töreni de yapılmadı. Şampiyon sporcu mezuniyet sevincini antrenörü Asım Yüz ile paylaştı. Zengin, antrenörü ile birlikte Burdur Gölü kenarında mezuniyet fotoğrafı çektirdi.
Zengin, "2016 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünü kazanmıştım. 4 yıl sonunda mezun oldum. Pandemi sürecinden dolayı okulumuz erken kapandığı için mezuniyet töreni yapılamadı. İçimde burukluk vardı. Antrenörümle Burdur Gölü kenarına gelerek mezuniyet fotoğrafı çektirmek istedim" dedi.
Bundan sonraki hedefinin Beden Eğitimi Öğretmeni olarak başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu aktaran Zengin, "Dört yıl boyunca bana emek veren, eğitim veren tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Yasemin Zengin'in antrenörü Asım Yüz de, "Yasemin'in bu yıl üniversiteyi bitirmesi ile 10 yıllık beraberliğimizde harika bir sona yaklaştık. Sporcumun üniversitede gösterdiği başarıyı bundan sonraki yaşantısında da göstermesini çok istiyorum. Çok mutluyum, gururluyum. Sporcum üniversiteyi bitirdi ve Beden Eğitimi öğretmeni oldu. İnşallah KPSS'den sonra atanır ve bizden aldığı bayrağı ileriye taşır. Yeni sporcular ortaya çıkarır, o da benim gibi başarılı olur. Tek dileğim bu. Allah yolunu açık etsin" diye konuştu.
Burdur Merkez Çine Köyü'nde yaşayan Yasemin Zengin, 2010 yılında tanıştığı antrenörü Asım Yüz ile çalışmaya başladıktan sonra atletizm dalında Türkiye dereceleri yaptı. Zengin, 2013 yılında Fransa'nın Marsilya kentinde yapılan Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu'nda bireysel olarak 9'uncu, milli takımla dünya şampiyonu oldu. Zengin, 15 Ağustos 2015'te Romanya'nın Buşteni kentinde yapılan Genç Bayanlar 4800 metre Dağ Koşusu Balkan Şampiyonası'nda bireysel olarak 9'uncu, milli takımla ikincilik kürsüsüne çıktı. Zengin, Bulgaristan´ın Nova Zagora kentinde 8 Haziran 2016´da düzenlenen 8´inci Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası´nda 4 bin 100 metre genç kadınlar kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Yasemin Zengin ile röp
Asım Yüz ile röp
DetaylarDHA-Spor Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-07-31 11:57:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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