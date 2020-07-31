Burdur Valisi Arslantaş: Çıkın çıkın Salda'ya gelin



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşları Salda Gölü'nü görmeye davet etti.

Vali Arslantaş, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero Krateri ile Burdur'daki Salda Gölü'nün benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıklamasının ardından Salda Gölü fotoğrafları ile sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Vali Arslantaş paylaşımda, "Salda Gölü, Mars'taki Jezero Krateri ile jeolojik benzerliklere sahiptir diyor NASA. İnsanoğlu henüz Mars´a gidemiyor, ama siz çıkın çıkın Salda gölümüze gelin" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-07-31 17:47:44



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