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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur- Ankara yolunda bayram trafiği

DHA

Burdur- Ankara yolunda bayram trafiği


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)KURBAN Bayramı tatili dönüşünde BurdurAnkara karayolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kurban Bayramındaki 4 günlük tatili Antalya ve Fethiye gibi tatil yörelerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolunda yoğun araç trafiği oluşturdu. Eve dönmek için yola çıkan tatilciler, BurdurAnkara D-650 karayolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Burdur Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yol boyunca önlem aldı. Bayram tatili boyunca Burdur'da 1 ölümlü trafik kazası ile 5 yaralanmalı ve maddi hasarlı kaza meydana geldi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-08-03 16:59:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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