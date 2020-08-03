Burdur- Ankara yolunda bayram trafiği

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)KURBAN Bayramı tatili dönüşünde BurdurAnkara karayolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kurban Bayramındaki 4 günlük tatili Antalya ve Fethiye gibi tatil yörelerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolunda yoğun araç trafiği oluşturdu. Eve dönmek için yola çıkan tatilciler, BurdurAnkara D-650 karayolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Burdur Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yol boyunca önlem aldı. Bayram tatili boyunca Burdur'da 1 ölümlü trafik kazası ile 5 yaralanmalı ve maddi hasarlı kaza meydana geldi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-08-03 16:59:33
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