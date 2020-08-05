Fasulye tarlasında işçilerin zorlu mesaisi



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da geçen hafta başlayan fasulye hasadında işçiler, ekmek parası için 38 dereceye varan sıcaklıkta çalışmayı sürdürüyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında günde 700800 işçi, maske takarak çalışıyor.

Burdur'un İnsuyu Ovası'nda, 1993 yılında 100 dekar arazide başlayan ve şu anda 15 bin dekara ulaşan alanda üretimi yapılan taze fasulyeyle Türkiye'nin ihtiyacının büyük bölümü karşılanıyor. Yaklaşık 70 gün süren fasulye toplama sezonunda İnsuyu Ovası'nda Burdur merkez ve köyleriyle il dışından da gelen işçiler çalışıyor. Hava sıcaklığının 38 dereceyi bulduğu bölgede günde 700800 işçi ekmek parası için çalışıyor.

Fasulye satış alanının bulunduğu Çatağıl köyünün muhtarı Muzaffer Akkoç, bölgedeki köy muhtarlarıyla işçi ücretinin günlük 80 TL olması yönünde karar aldıklarını söyledi.

Fasulye toplamak için Bucak ilçesi Kocaaliler beldesinden gelen Fatma Varol (46), "38 derece sıcakta ekmek parası için çalışıyoruz. 08.00'de geliyoruz, 17.00'de gidiyoruz" diye konuştu.

Durali Tekin de "08.00'de başlıyoruz 17.00'ye kadar, 3738 derece güneş altında çalışıyoruz. Koronavirüs nedeniyle maskeyle çalışmak hiç kolay değil ama ekmek parası için çalışıyoruz" dedi.

Fasulye üreticisi Mehmet Ali Akbaş da "Bu yıl maliyetlerimiz yüksek. 20 kişi gelen arabada 10 kişi geliyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-08-05 08:21:26



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