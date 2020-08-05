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Şüpheliyi kovalarken düşüp şehit olduğu parka adı verildi

DHA

Şüpheliyi kovalarken düşüp şehit olduğu parka adı verildi


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da kimlik sormak istediği sırada kaçan şüphelinin savurduğu tekmeden kurtulmak isterken düşüp, başını duvara çarpan ve tedaviye alındığı hastanede şehit olan polis memuru Selcan Akbaş'ın (27) adı, olayın yaşandığı parka verildi.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekibinde görevli polis ekibi, 15 Haziran akşamı Bahçelievler Mahallesi'ndeki Gençlik Parkı'nda, 2 kişiye kimlik sormak istedi. Ancak kimlik göstermeyen kişiler, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında A.U. olduğu belirlenen şüpheli, polis memuru Akbaş'a tekme savurdu. Tekmeden kurtulmak isterken dengesini kaybederek yere düşen polis memuru, başını duvara çarpıp, yaralandı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Selcan Akbaş'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Akbaş, 23 Haziran'da kara ambulansıyla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edildi. 25 Haziran günü beyin ölümü gerçekleşen Selcan Akbaş, olaydan 16 gün sonra, bugün sabah saatlerinde şehit oldu. Selcan Akbaş'ın cenazesi memleketi Bursa'nın Osmangazi ilçesinde toprağa verildi.
MECLİS KARARIYLA PARKA, ŞEHİT POLİSİN ADI VERİLDİ
Burdur Belediyesi bugün yapılan Ağustos ayı meclis toplantısında oybirliğiyle kabul edilen kararla olayın meydana geldiği parka şehit polis Selcan Akbaş'ın adı verildi. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Bir görev şehidimiz var. Kendisi Burdurlu değil ama Burdur'da görev esnasında yaşamını yitirdi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehidimizin ismini de eski 'Gençlik Parkı' olarak bildiğimiz parkta yaşatmakla ilgili bir düşüncemiz olmuştu. Ek gündem maddesi olarak alınmasını oylarınıza sunuyorum" dedi. 
Belediye Meclisi'nde görüşülen madde meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi.
 DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-08-05 20:22:43

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