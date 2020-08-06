Bucak'ta trafik kazası: 4 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Boğazköy yakınlarında meydana geldi. N.D. idaresindeki 48 GL 707 plakalı traktör ile Y.Ö. yönetimindeki 07 EGB 04 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada N.D., Y.Ö. ve otomobilde bulunan Ü.Ö. ile M.A. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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