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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur Valisi Arslantaş, korona virüs denetimlerine katıldı

İHA

Burdur Valisi Ali Arslantaş, pandemi ile mücadele kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak "Sağlık İçin Hepimiz İçin" mottosu ile yapılan, kontrollü sosyal hayat dönemi içerisinde uygulanması gereken tedbirlerin kapsamlı şekilde kontrollerinin yapıldığı denetimlere katıldı.

Burdur Valisi Arslantaş, korona virüs denetimlerine katıldı

Burdur Valisi Ali Arslantaş, pandemi ile mücadele kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak "Sağlık İçin Hepimiz İçin" mottosu ile yapılan, kontrollü sosyal hayat dönemi içerisinde uygulanması gereken tedbirlerin kapsamlı şekilde kontrollerinin yapıldığı denetimlere katıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında, “pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, taksiler ve tüm yaşam alanlarına” yönelik yapılan denetimlerde, başta Vali Arslantaş olmak üzere kaymakamlar, belediye başkanları, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, kamu kurumlarının müdürleri, oda başkanları ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri hep birlikte sahaya indi.
Vali Arslantaş, il merkezinde katıldığı denetimler sırasında görüştüğü iş yeri sahiplerine kontrollü sosyal hayat dönemini içeren bu sürecin önemine vurgu yaparak, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda uygulamaya konulan tedbirlerin en hassas şekilde uygulanmasının gerektiğini belirterek, bu konuda bütün kesimlerden duyarlılık beklediklerini ifade etti.

"Burdurlular işin farkında"
Başta yürüttükleri hizmet alanında uymaları gereken kurallar olmak üzere maske, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda iş yeri sahiplerine uyarılarda bulunan Vali Arslantaş, herhangi bir eksiklik görmeleri durumunda kendilerine iletmelerini istedi.
Denetim sonunda açıklamalarda bulunan Vali Ali Arslantaş, "Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığımız ve bakanlıklarımızın, valiliğimizin aldığı kararlara ne kadar uyulup, uyulmadığını yerinde görmek üzere, çok geniş bir inceleme denetleme ekibiyle birlikte sokaktayız. Hem esnafımızı bu vesile ile ziyaret ettik, hem vatandaşımızı sosyal mesafe ve temizlik konusunda bir kez daha uyardık. Memnuniyetle gördük ki Burdurlu işin farkında mücadelenin bilincinde alınan kararlara harfiyen riayet etmeye çalışıyor. Bu vesileyle vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu pandeminin üstesinden hep beraber geleceğiz. Ancak gevşetmeden ve alınan kararlara sıkı sıkı riayet ederek üstesinden geleceğiz" dedi.
Denetimlerde Vali Arslantaş’a, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Reha Sermed Aygören de eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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