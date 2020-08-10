Burdur'da 1 köy, karantinaya alındı

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'un merkez Kozluca köyünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "4 kişide koronavirüs (Covid-19) vakasına rastlanması ve bunlarla temaslı 49 kişi olması sonucu 1113 nüfuslu merkeze bağlı Kozluca köyünde 10.08.2020 tarihi saat 08.00'dan itibaren karantina tedbiri uygulanmasına, köyün kontrol altına alınarak görevli personel haricinde (sağlık personeli, kolluk kuvveti vb.) giriş çıkışların kapatılmasına, vakalarla teması tespit edilen vatandaşların 14 gün süreyle tam ev karantinasına alınmasına ve bu süreç içerisinde tespit edilecek yeni temaslılara da aynı tedbirin uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-08-10 13:42:10



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