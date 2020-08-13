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Burdur'da bir köy daha karantinaya alındı

DHA

Burdur'da bir köy daha karantinaya alındı


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR Merkez Hacılar köyü, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Ali Arslantaş başkanlığında yaptığı toplantıda, 2 pozitif vaka ve bunlarla temaslı çok sayıda kişi olması nedeniyle merkez Hacılar köyünün karantinaya alınmasına karar verildi. Karar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyün giriş çıkışlarında tedbir aldı.
2 gün önce, 4 pozitif vaka ve 49 temaslı kişi olması nedeniyle, Merkez Kozluca köyü karantinaya alınmıştı. Öte yandan Burdur İl Özel İdaresi'nde çalışan bir memur ile Burdur Devlet Hastanesi'nde çalışan bir personelin, testlerinin sonucunun da pozitif olduğu belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-08-13 12:18:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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