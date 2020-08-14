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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da, TIR'ın çekicisine arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, BurdurAntalya Karayolu, Ağlasun Kavşağı'nda meydana geldi. Burdur'dan Antalya istikametine gitmekte olan Serdar Demirağ (25) yönetimindeki 07 ED 416 plakalı otomobil, önde seyretmekte olan sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 HK 4110 plakalı TIR'ın çekicisine arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

TIR şoförünün yara almadığı kazada otomobilin sürücüsü Demirağ ile yanındaki Mustafa Berkant Kaş (22), Beyzagül Fatma Aksu (17) ve Sümeyra Çetin (21) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Mustafa Berkant Kaş, ilk tedavisinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-08-14 12:05:03



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