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Kibyra'nın Medusa'sı, ziyaretçi çekiyor

DHA

Kibyra'nın Medusa'sı, ziyaretçi çekiyor


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'un Gölhisar ilçesinde bulunan Kibyra Antik Kenti'ne ziyaretçiler, her geçen yıl daha fazla ilgi gösteriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan projeyle düzenlenmiş 'ören yeri' vasfı kazanan Kibyra Antik Kenti'nde en çok Medusa mozaiği, ilgi çekiyor.
Gölhisar ilçesinin Horzum Mahallesi'nde birbirinden derin uçurumlarla ayrılan 3 tepe üzerinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kibyra Antik Kenti'nde ziyaretçiler ağırlanmaya devam ediliyor. Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, "2020'de öncelikle Kibyra'nın en tanındığı özelliği olan Medusa mozaiğinin açılmasıyla başladık. Medusa mozaiği özellikle yapılış tekniğiyle yani renkli mermer parçalardan 'opus sectila' denilen bir yöntemle oluşturulmuş ve dünyada bu özelliğiyle tek olan bir mozaik. Kibyra biraz bununla ünlenmişti. Kenti ziyarete gelenler, Medusa mozaiğini özellikle görmek istiyor" dedi.
Kibyra ziyaretçi sayısının yıldan yıla arttığını kaydeden Doç. Dr. Özüdoğru, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız nezdinde hazırlanan ve uygulaması bitirilen projeyle artık Kibyra düzenlenmiş bir ören yeri vasfı kazandı. Gelen ziyaretçimiz için gelişmiş bir tesis yapıldı. Artık biletli girişlerimiz başladı. Pandemi sürecinden sonra haftanın belirli günleri tur otobüsleriyle ziyaretçilerimiz geliyor. Onun dışında özel arabasıyla giren ziyaretçi sayısında oldukça fazla bir artış var. Yani bu artış umuyorum Kibyra'nın önümüzdeki yıllar daha fazla ziyaretçi çekecek bir merkez olacağını da işaret ediyor" diye konuştu.
Kibyra'yı gezmek için Antalya'dan eşi Rıza Faruk Okan ile gelen Şevkiye Okan ise "İlk defa geliyorum. Pandemi döneminde gelememiştik. Yakın bir yerde olmasına rağmen gelemediğim için üzülüyorum. İlk fırsatta eşimle birlikte geldik. Burası bir tarih. Eskiler çok daha emek vermişler, şaşırılacak derecede yaptıkları işler. Herkese görmelerini tavsiye ederim" dedi.
Isparta'dan gelen Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi Dr. Süleyman Dikmen de "Son birkaç yıldır basında görüyorduk. Sagalassos popüler ama burası o kadar popüler değildi. Bugün arkadaşımla görmeye geldik. Bayağı büyük alana yayılıyor. Daha kazı çalışmalarının başlangıcında. Muhtemelen süreç içinde daha geniş alanları görme fırsatı yakalarız" diye konuştu.
 
DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-08-16 10:06:00

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