Salda Gölü, bölge ekonomisine katkı sağlıyor

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Yeşilova ilçesinde bulunan ve 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak adlandırılan Salda Gölü'nün bölge ekonomisine de önemli oranda katkı sağladığı tespit edildi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden (MAKÜ) öğretim görevlisi Uğur Tozkoparan yaptığı araştırmada, 2018 yılından önce Yeşilova'da apart ve pansiyon faaliyeti yapılmazken, bugün itibarıyla 32 apart ve pansiyon ile 47 yeni işletme açıldığını söyledi.

Burdur MAKÜ öğretim görevlisi Uğur Tozkoparan, 'Salda Gölü ve çevresinin turizm potansiyeli' ve 'Yeşilova ilçesinin sosyo-ekonomik yapısına etkisi' konulu çalışmalar hazırladı. Son dönemde yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla 'Türkiye'nin Maldivleri' adıyla tanınan Salda Gölü'nde yaptığı çalışmaların sonuçlarıyla ilgili açıklamada bulunan Uğur Tozkoparan, özellikle 2018 yılından sonra Salda Gölü'nü ziyaret edenlerin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sonrası bilinirliğinin arttığını söyledi. Devletin ve turizm sektörüyle ilgili kurum ve kuruluşların yaptığı çalışmalar sonrası Salda Gölü'nün tanıtım ivmesinin hız kazandığını aktaran Uğur Tozkoparan, bunun sonucunda da Salda Gölü'ne gelen turist sayısının ciddi anlamda artış gösterdiğini vurguladı.

'BURAYLA İLGİLİ ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPILMASI GEREKİYOR'

Salda Gölü'nün sosyal medya ve ülkedeki televizyonlarla gazetelerde sürekli gündem olmaya başladığını anlatan Uğur Tozkoparan, "Bu da insanların daha çok dikkatini çekti ve Salda Gölü'nün ünü ülkemiz sınırları dışına da taştı. Bunun son örneği de NASA'nın yapmış olduğu paylaşım. Yapılan paylaşımda Salda Gölü jeolojik özellikleriyle Mars'ta bulunan Jezero Krateri'ne benzetiliyor. Dolayısıyla bu da Salda Gölü'nü daha çok dünyanın gündemine taşımış oluyor. Burayla ilgili özel çalışmalar yapılması gerekiyor. Çünkü burası özel bir yer, çeşitli flora ve faunanın yaşadığı ve özellikleri bakımından hassas bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Buraya birçok bilim insanının da dikkati kaymış durumda. Salda Gölü ile ilgili birçok çalışmalar yapılmaya başlandı" diye konuştu.

'İSTİHDAMA OLUMLU BİR KATKI YAPTIĞINI GÖRDÜK'

MAKÜ akademisyenleri olarak kendilerinin de Salda ile ilgili çalışmalar yaptıklarını kaydeden öğretim görevlisi Uğur Tozkoparan, şöyle dedi:

"Ben buradaki gelişen turizm faaliyetlerinin Yeşilova ilçesinin sosyo-ekonomik yapısına etkisini ölçmeye çalıştığım ve daha sonra da Yeşilova ilçesine gelen turistlerin yöreyle ilgili görüşlerini ölçmeye çalıştığım iki araştırma gerçekleştirdim. Araştırma sonucunda önemli, çok anlamlı sonuçlara da ulaştım. Burada en önemli açıdan mesela işletmecilerle yerel halkın görüşlerinde istihdama olumlu bir katkı yaptığını gördük. 2018 yılından önce Yeşilova ilçemizde apart ve pansiyon faaliyeti yapılmazken bugün itibarıyla Yeşilova ilçemizde 32 apart ve pansiyon açıldığını araştırmamızda tespit ettik. 47 de yeni işletme açılmış. 5 tane otelimiz var ama gelen turist sayısına göre bunlar tabii ki yetersiz kalıyor. Bu yetersizliğin de giderilmesi yönünde üniversitemizde ciddi anlamda çalışmalar yapıyor. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın da destekleriyle üniversitemiz öncülüğünde Yeşilova'da bulunan Meslek Yüksekokulumuzun üst katlarını 150 kişi kapasiteli otele dönüştürüyoruz ki böylece bölgeye gelen turistlerin çok dert yandığı, özellikle şikâyet ettiği konaklama problemine bir katkımız olacağını düşünüyoruz. Bölgenin doğal kaynaklarının gelecekte ne duruma geleceğini bilemeyiz. Çünkü turizmin olumlu etkileri olduğu gibi olumsuz etkileri de olabilir. Bu yüzden orada sigara içme yasağının getirilmesi, insanlar oradaki balçığı sağlığa iyi geldiğini düşündükleri için yüzlerine, ciltlerine, hastalıkları gidereceğini düşündükleri için vücutlarına sürüyor. Bunun mesela dışarı çıkarılmasının yasaklanması, çadır alanlarının, mangal faaliyetlerinin nerede yapılacağı, neyin nerede gerçekleştirileceğinin düzenlenmesi ve bunların bir koruma kullanma dengesi göz önünde bulundurularak titiz bir şekilde gerçekleştirilmesi son derece faydalı. Biz de çalışmalarımızda zaten bunları özellikle vurguluyoruz."DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-08-17 17:18:01



