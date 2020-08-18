Salda Gölü için yeni yasaklar Çamur banyosu ile birlikte, piknik, göl içinde ve duş alanlarında şampuan kullanmak, çadır kurmak yasaklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salda Gölü için yeni yasaklar Çamur banyosu ile birlikte, piknik, göl içinde ve duş alanlarında şampuan kullanmak, çadır kurmak yasaklandı

İHA

Burdur Valiliği, Salda Gölü ve çevresinin korunması amacıyla bir dizi karar aldı. Çukur oluşturulması ve buralarda çamur banyosu yapılmasının, gölün tabanı ve sahilden killi çamur ve kum alınmasının yasaklandığı kararla tütün ürünleri ile ilgili izmarit, paket, kağıt gibi her türlü malzemenin çevreye atılması ve sigara ile diğer tütün ürünlerinin içilmesinin de önüne geçilecek. Bölgede çadır kurulamayacak, piknik yapılamayacak, göl içinde sabun gibi kozmetik ürünler kullanılmayacak, piknik yapılamayacak.

Salda Gölü için yeni yasaklar Çamur banyosu ile birlikte, piknik, göl içinde ve duş alanlarında şampuan kullanmak, çadır kurmak yasaklandı

Burdur Valiliği, Salda Gölü ve çevresinin korunması amacıyla bir dizi karar aldı. Çukur oluşturulması ve buralarda çamur banyosu yapılmasının, gölün tabanı ve sahilden killi çamur ve kum alınmasının yasaklandığı kararla tütün ürünleri ile ilgili izmarit, paket, kağıt gibi her türlü malzemenin çevreye atılması ve sigara ile diğer tütün ürünlerinin içilmesinin de önüne geçilecek. Bölgede çadır kurulamayacak, piknik yapılamayacak, göl içinde sabun gibi kozmetik ürünler kullanılmayacak, piknik yapılamayacak.
Burdur Valiliğinden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, Salda Gölü'nün temiz ve doğal haliyle gelecek kuşaklara miras bırakılması amacıyla Valilik tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile çok yakın bir koordinasyon içinde yapılan çalışmalar büyük bir hassasiyet içerisinde yürütüldüğü hatırlatıldı. Yürütülen çalışmalarda özellikle son yıllarda yaşanmakta olan turizm hareketliliği dolayısıyla yaşanan ziyaretçi yoğunluğunun Göl ve çevresine zarar vermesinin önlenmesi ve olumsuz etkilerin en aza indirilmesi birinci planda tutulduğu kaydedilen açıklamada Salda Gölü ve çevresinin doğal yapısının korunması, kendine özgü beyaz kum yapısının zarar görmesinin önlenmesi ve çevre kirliliğine neden olan etkenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak “Beyaz Adalar” bölgesi ile “Halk Plajı” bölgesinde ahşap bariyerler ile çevrilmiş hat ile kıyı arasında kalan alanda alınan kararlar açıklandı. İl Mahalli Çevre Kurulunca yasak getirilen konular şu şekilde sıralandı:
"Çukur oluşturulması ve buralarda çamur banyosu yapılmasının, gölün tabanı ve sahilden killi çamur ve kum alınması, tütün ürünleri ile ilgili izmarit, paket, kağıt vb. her türlü malzemenin çevreye atılması ve sigara ile diğer tütün ürünlerinin içilmesi, her türlü yiyecek ve içecek maddesi sokulması ve tüketilmesi, piknik yapılması, göl içerisinde ve duş alanlarında şampuan, sabun gibi kozmetik ürünlerinin kullanılması, şezlong veya buna benzer malzemelerin sokulması ve her türlü çadır kurulması, göl havzasında piknik alanı olarak belirlenen yerler dışında ateş yakılması."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burdur Valiliği: Salda Gölü'nde çamur banyosu yasaklandı
YEREL HABERLER Burdur Valiliği: Salda Gölü'nde çamur banyosu ...
Salda Gölü'nde çamur çukuruna giren Ruslar, jandarma tarafından çıkarıldı Türkiye’nin Maldivlerinden kil alana para cezası Salda Gölü’nden kil alan ve çamur çukurlarına girene ceza uygulanıyor
YEREL HABERLER Salda Gölü'nde çamur çukuruna giren Ruslar, jandarma ...
Salda Gölü, bölge ekonomisine katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Salda Gölü, bölge ekonomisine katkı sağlıyor
Salda Gölü'nde çamur çukuruna girene ceza
YEREL HABERLER Salda Gölü'nde çamur çukuruna girene ceza
Kızılkaya Belediyesi'nden örnek davranış Geliri öğrencilere burs olarak dağıtılacak olan domates tarlasında ilk hasat yapıldı
YEREL HABERLER Kızılkaya Belediyesi'nden örnek davranış Geliri ...
Salda Gölü'nde vatandaşların oluşturduğu çamur havuzları yasaklandı Çamur havuzlarının etrafı çitlerle kapatıldı
YEREL HABERLER Salda Gölü'nde vatandaşların oluşturduğu çamur ...
Kibyra'nın Medusa'sı, ziyaretçi çekiyor
YEREL HABERLER Kibyra'nın Medusa'sı, ziyaretçi çekiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X