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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ödüllü Burdur Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

DHA

Ödüllü Burdur Müzesi ziyaretçilerini bekliyor


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)TÜRKİYE'nin en zengin müzeleri arasında yer alan ve 2008 yılında 'Gezilip Görülmeye Değer Müze' ödülünü alan Burdur Arkeoloji Müzesi, normalleşme süreciyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
1956 yılında kurulan ve 2001 yılında yeniden düzenlenen Burdur Arkeoloji Müzesi, Hacılar, Kuruçay, Höyücek höyükleri, Boubon, Kibyra ve Sagalassos kazılarından çıkarılan, müsadere ve satın alma yoluyla kazandırılanlarla birlikte 60 binden fazla kültür varlığıyla Türkiye'nin en zengin müzeleri arasında yer alıyor. 2008 yılında 'Gezilip Görülmeye Değer Müze' ödülünü alan Burdur Arkeoloji Müzesi, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 20 Mart tarihinde ziyarete kapatılmıştı. Normalleşme adımlarının atılmaya başlamasıyla Burdur Arkeoloji Müzesi, 1 Haziran'dan itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Müzeyi bu yıl haziran ayında 470, temmuz ayında ise 1472 olmak üzere toplam 1942 yerli ve yabancı turist gezdi.
İzmir'den gelen Selen Akman Genç, "İstanbul'daki Sagalassos sergisini gezmiştik. Sergiyi gezdikten sonra antik kenti de görmek istedik. Şimdi de Burdur Müzesi'ndeyiz, gayet güzel" dedi.
Burdur Müzesi'ni görmek için İstanbul'dan geldiğini söyleyen Süleyman Çelikel, "Burdur Müzesi çok ilginç ve harika bir müze. Ben Roma'yı da gezdim ama bu tür temiz heykelleri çok nadir görüyorsunuz. Burdur'un tarihi dokusunu yansıtan dünyaca ünlü eserler sergileniyor. Hayran oldum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-08-20 08:37:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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