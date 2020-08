Ecrin, Burdur'un en küçük kick boks sporcusu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da yaşayan ve teyzesi antrenör olan, kentin en küçük kick boks sporcusu Ecrin Metin (6), dünya şampiyonluğunu hedeflediğini söyledi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu İl Temsilcisi ve antrenör Deniz Sögü Koç'un yeğeni olan Ecrin Metin, her gün teyzesiyle birlikte antrenmana gidiyor. Geçen yıllarda düzenlenen turnuvalarda gösteri maçlarına çıkan Ecrin, antrenman salonunda çalışmalarını sürdürüyor. Metin, kick boksu çok sevdiğini belirterek, "Teyzemle her gün antrenmana geliyorum. Hedefim dünya şampiyonluğu" dedi.

Ecrin'in teyzesi Deniz Sögü Koç ise 2009 yılında geldiği Burdur'da kick boksu başlattığını belirterek, "Kick boks Burdur'da şu an çok güzel yerlere geldi. Milli takıma sporcular yetiştiriyoruz. Çok ilgi görüyor ve Burdur'un ilçelerinde bile kick boks yapılmaya başlandı. Çok sevilen bir spor" diye konuştu.

Burdur'un şu anda en küçük kick boks sporcusu Ecrin'in ileride profesyonel sporcu olmasını istediğini söyleyen Koç, "Ecrin benimle birlikte antrenmanlara gele gide görsel olarak kick boksu öğrendi. Gittiğimiz iller arası turnuvalarda gösteri maçlarına çıktı. Kick boksun tanıtımlarında yer aldı. Gerçekten yetenekli bir çocuk. Şimdi amatör olarak bu işi yapıyor. Önümüzdeki yıllarda profesyonel olarak yapmasını çok arzu ediyorum. Kick boksu çok seviyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-08-24 09:27:56



