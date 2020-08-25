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Burdur'da ağır yük taşıyan araçlara özel denetim

İHA

Burdur'da ağır yük taşıyan araçlara yönelik yapılan özel denetimde, toplamda 30 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 11 araç ise trafikten men edildi.

Burdur'da ağır yük taşıyan araçlara özel denetim

Burdur'da ağır yük taşıyan araçlara yönelik yapılan özel denetimde, toplamda 30 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 11 araç ise trafikten men edildi.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 2223 Ağustos tarihlerinde ağır yük taşıyan araçlara yönelik özel denetim uygulaması yapıldı. Denetime 16 ekip ve 25 personelin katıldı. Uygulamada 501 araç sürücüsü kontrol edilirken, eksiği olan
1 sürücüye 'aracın dış ışıklarının noksan ve teknik şartlarına aykırı araç kullanmak', 7 sürücüye 'takograf kullanmamak ya da kullanır şekilde takograf bulundurmamak', 2 sürücüye 'sigortasız araç kullanmak', 20 sürücüye de Karayolları Trafik Kanununun diğer maddelerinden, toplamda 30 sürücüye idari para cezası uygulandı. 11 araç ise trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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