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Salda Gölü'nde ziyaretçi kısıtlaması planı devrede Burdur Valisi Arslantaş'tan Salda Gölü açıklaması "Bilimsel çalışmaların sonucunda ziyaretçi sayısında kısıtlama yapma planlaması içerisindeyiz" "Tedbirler kademeli olarak her yıl artırılmaya devam edecek"

İHA

– Burdur Valisi Ali Arslantaş, 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü hakkında yaptığı açıklamada, "Bilimsel çalışmaların sonucunda ziyaretçi sayısında kısıtlama yapma planlaması içerisindeyiz" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Arslantaş, tedbirlerin kademeli olarak her yıl artırılmaya devam edeceğini duyurdu.

Salda Gölü'nde ziyaretçi kısıtlaması planı devrede Burdur Valisi Arslantaş'tan Salda Gölü açıklaması "Bilimsel çalışmaların sonucunda ziyaretçi sayısında kısıtlama yapma planlaması içerisindeyiz" "Tedbirler kademeli olarak her yıl artırılmaya devam edecek"

– Burdur Valisi Ali Arslantaş, 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü hakkında yaptığı açıklamada, "Bilimsel çalışmaların sonucunda ziyaretçi sayısında kısıtlama yapma planlaması içerisindeyiz" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Arslantaş, tedbirlerin kademeli olarak her yıl artırılmaya devam edeceğini duyurdu.
Burdur’da, ‘Salda Gölü kuruma planı’ çerçevesinde kentin siyasi ve sivil toplum kuruluşları bir araya geldi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantı, Vali Ali Arslantaş başkanlığında yapıldı. Toplantıya Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur, Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, Sivil toplum temsilcileri katıldı.
“Çalışmalar devam ediyor”
Salda Gölü’nün korunması için bir araya geldiklerine değinen Vali Arslantaş, gölün Türkiye’nin doğal güzelliklerinden biri olduğuna ve bu doğal güzelliğin olduğu haliyle bırakılması gerektiğine dikkat çekti. Bakanlığın çalışma programına hangi katkıları verebileceklerini istişare edeceklerini belirten Vali Arslantaş, ziyaretçi yoğunluğunun giderek arttığı Salda Gölü ve çevresinde, valilik tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yakın koordinasyon içinde üst düzeyde çevre hassasiyeti gözetilerek yürütülen çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
"Ünite ve çadır dahil kurulmasına müsaade etmeyeceğiz"
Cumhurbaşkanlığınca, 2019 yılında Salda Gölü ve çevresinin Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi ilan edildiğini hatırlatan Arslantaş, toplantıda gösterdiği sunumda şöyle konuştu:
“Yapılan çalışmada 81 familyaya ait 301 suçul ve karasal bitki türü olduğunu belirlendi. Salda Gölü’nde 38 farklı su kuşuna da ev sahipliği yapıyor. ÖÇK ilan edilmeden önce araçlar göl kıyısına kadar inmekte, araçlar göl suyuyla yıkanmakta ve beyaz kumsal zarar görmekteydi. Koruma tedbirlerinden sonra bakanlıkça yaptırılan ahşap bariyerlerle araçların kıyıya inmesi engellendi. Göl suyu kalitesinde iyileşme sağlandı. Çöpler düzenli olarak alınmaya başlandı. Kaçak yapılar ve bungalovlar kaldırıldı. Atık suların toplanması amacıyla vidanjörler bölgede görevlendirildi. Çadır ve konteynerler halk plajından kaldırıldı. Valilikçe de bazı koruma kararları alındı, çukur oluşturulması, çamur banyosu yapılması, gölün tabanından ve sahilden kil alınması ve vücuda sürülmesi yasaklandı. Beyaz kumsal alanında tütün ürünlerinin içilmesi, her türlü yiyecek içeceğin sokulması ve tüketilmesi yasaklandı. Göl içinde şampuan, sabun gibi kozmetik ürünlerle şezlong ve buna benzer şeylerin kullanılmasını engelledik. Piknik alanı olarak belirlenen yerlerin dışında da ateş yakılmasını önledik. Salda Gölü kıyı kenar çizgisinden 400 ila 500 metre mesafeye hiçbir yapı, ünite ve çadır dahil kurulmasına müsaade etmeyeceğiz”
"Ziyaretçi sayısında kısıtlama"
Arslantaş, ziyaretçi ihtiyaç birimlerinin de doğayla uyumlu tamamen ahşap malzemelerden yapıldığına dikkat çekerek, yapılacak bilimsel çalışmaların sonucunda ziyaretçi sayısında da kısıtlama yapma planları içinde olduklarını aktardı.
"Tedbirler kademeli olarak her yıl artırılmaya devam edecek"
Beyaz adalar bölgesine yaklaşık 2 kilometre mesafede, sit alanı dışında otopark planladıklarını dile getiren Burdur Valisi Ali Arslantaş, “Bu bölgeye araç girişini tamamen yasaklamak planlar arasında aldığımız bu tedbirle, tedbirlerle ciddi bir koruma sağladığımız görülüyor. Tedbirler kademeli olarak her yıl artırılmaya devam edecek. Alanda bilimsel çalışmalar artırılacak, bölgede bakı noktaları ve seyir terasları kurulacak. Alanın kontrolü için güvenlik kameraları 7 gün 24 saat çalışıyor. Biyoçeşitlilik araştırma sonuçlarına göre hassas bölgeler belirlenip yine tedbirler artarak devam edeceğini, söyledi.
Toplantıya katılan sivil toplum kuruluş temsilcileri de Salda Gölünün korunması için görüş ve önerilerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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