Ağaca çarpıp ikiye katlanan otomobilde sürücü ağır yaralandı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak hurdaya döndü. Otomobilde sıkışıp ağır yaralanan sürücü Ali Esen´i (85) itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, akşam saatlerinde BurdurAntalya karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Ali Esen´in kullandığı 15 AE 162 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak şarampoldeki ağaca çarparak durabildi. Otomobilin ikiye katlandığı kazada araçta sıkışan sürücü Ali Esen, Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı. Esen, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ali Esen'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-08-26 22:43:24
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