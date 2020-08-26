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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağaca çarpıp ikiye katlanan otomobilde sürücü ağır yaralandı

DHA

Ağaca çarpıp ikiye katlanan otomobilde sürücü ağır yaralandı


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak hurdaya döndü. Otomobilde sıkışıp ağır yaralanan sürücü Ali Esen´i (85) itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, akşam saatlerinde BurdurAntalya karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Ali Esen´in kullandığı 15 AE 162 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak şarampoldeki ağaca çarparak durabildi. Otomobilin ikiye katlandığı kazada araçta sıkışan sürücü Ali Esen, Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı. Esen, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ali Esen'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-08-26 22:43:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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