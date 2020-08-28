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Balık tutmaya giden şeker hastası, yarı baygın halde bulundu

DHA

Balık tutmaya giden şeker hastası, yarı baygın halde bulundu


Sadun KILIÇ/AĞLASUN (Burdur), (DHA)BURDUR´un Ağlasun ilçesinde balık tutmak için evden ayrılan kronik şeker ve tansiyon hastası Şaban Belen (61) kayboldu. Jandarma ekiplerince yarı baygın halde bulunan Şaban Belen hastanede tedaviye alındı.
Burdur´da oturan Şaban Belen bugün sabah saatlerinde Ağlasun´a bağlı Yeşilbaşköy´deki balık üretim havuzlarının bulunduğu bölgeye gelmek için evden ayrıldı. Tekrar eve dönmeyen Şaban Belen´den haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekipleri arama çalışması başlattığı Şaban Belen´in en son yanındaki malzemelerle Yeşilbaşköy´e geldiğini tespit etti.
Bunun üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı arama kurtarma timi yönlendirildi. Özel eğitimli arama köpeği `Çizik´in de katıldığı ekip yaptıkları aramada özel bir balık üretim tesisine ait göletin kıyısında Şaban Belen´e ait ayakkabı, telefon ve diğer malzemeleri buldu. Aramaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler Şaban Belen´i de malzemelerinin bulunduğu noktanın yaklaşık 1 kilometre uzağında, bir bahçenin kurumuş şu kanalı içinde yarı baygın halde buldu.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Belen, Ağlasun Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Belen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Şaban Belen´in kronik tansiyon ve şeker hastalığı olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Ağlasun Sadun KILIÇ
2020-08-27 23:31:08

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