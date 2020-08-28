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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur Belediyesi 2 bin Türk bayrağı dağıttı

İHA

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Zeki İbrahim Burdurlu Caddesi'nde bulunan esnaflara Türk bayrağı dağıttı.

Burdur Belediyesi 2 bin Türk bayrağı dağıttı

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Zeki İbrahim Burdurlu Caddesi’nde bulunan esnaflara Türk bayrağı dağıttı.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP Burdur Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Dr. Mehmet Göker, CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, CHP İlçe Başkanı Serkan Şimşek ve beraberindeki heyetle birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi’ndeki esnaflara 2 bin adet Türk bayrağı dağıtıldı.

"Bugünler de geçecek"
Burdurlu vatandaşların milli bayramlara verdiği değere dikkat çeken Başkan Ercengiz, “Malum salgın süreci nedeniyle bayramlarımızı alanlarda hep birlikte coşkuyla kutlayamasak da yine coşkumuz vatandaşımız ile birlikte kutlamaktan yana. Tabii ki illa yan yana olmamız şart değil, gönüllerimiz birlikte. Biliyoruz ki bu günler de geçecek ve bayramlarımızı yine coşkuyla alanlarda kutlayacağız. Vatandaşlarımızın, esnaf arkadaşlarımızın bu bayramda da balkonlarını, pencerelerini ve binalarını süslemelerini istiyoruz. O yüzden bugün esnaf arkadaşlarımıza bir bayrak dağıtımı gerçekleştirdik. Yaklaşık 2 bin bayrağımızı esnaf arkadaşlarımıza ulaştıracağız. Biz İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi’nde bayarak dağıtımını gerçekleştirdik. Şimdiden tüm yurttaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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