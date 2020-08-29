Burdur'da bir köy karantinaya alındı, iki köyde karantina kaldırıldı



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Yeşilova ilçesine bağlı Çuvallı köyü, Covid-19 vakalarının artması nedeniyle karantinaya alındı. Merkeze bağlı iki köyde ise karantina kaldırıldı.

Yeşilova Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz Çuvallı köyünde Covid-19 vaka sayısının artması, buna bağlı olarak temaslı sayısındaki ciddi artış, Çuvallı köyümüze giriş ve çıkışların sınırlandırılması ihtiyacını doğurmuştur. 28/08/2020 tarihli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 29/08/2020 saat 00:00'dan itibaren köy karantinası başlamıştır" denildi.

Merkeze bağlı Kozluca ve Hacılar köyündeki karantinalar, yeni vakalara rastlanmaması sonucu kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-08-29 11:03:00



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