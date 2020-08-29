Salda Gölü'nde alan çalışması Burdur Valisi Arslantaş, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı heyeti ile birlikte, geride bıraktığımız hafta yapılan "Salda Gölü'nü Koruma ve Kullanım İlkeleri" konulu toplantıda dile getirilen görüş ve öneriler ile alınan karar doğrultusunda alan çalışması yapmak üzere Salda Gölü çevresinde yerinde incelemede bulundu.

Geçtiğimiz hafta Salda Gölü'nü gelecek kuşaklara en iyi şekilde miras bırakmak için yapılması gerekenleri değerlendirmek, görüş alışverişinde bulunmak üzere toplumun tüm kesimlerinden temsilcilerin geniş katılımıyla gerçekleşen "Salda Gölü'nü Koruma ve Kullanım İlkeleri Konulu" toplantıya başkanlık eden Vali Arslantaş bugün de Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen heyetle birlikte geçen haftaki toplantıda alınan karar doğrultusunda alan çalışması yapmak üzere Salda Gölü ve çevresinde yerinde incelemede bulundu.

Alan çalışmasına Kayak Merkezi yolundan başlayan heyet, Salda Gölü'nü kuş bakışı olarak gören bu yoldan göl ve çevresini inceledi. Devamında ise gölün çevresini gezen heyet toplantıda dile getirilen konularda, alan incelemesi yaparak, karşılıklı değerlendirmede bulundu.

Vali Arslantaş, yaptıkları alan çalışmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede her bir görüş ve önerinin, dile getirilecek fikrin önemli ve değerli olacağı düşüncesiyle geniş katılımla bizzat tarafından yapılan Salda Gölü toplantısında, konuşulan konuları değerlendirmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan gelen heyetle birlikte Salda Gölü çevresinde Alan çalışması yaptıklarını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte yakın koordinasyon içerisinde, büyük bir çevre hassasiyetiyle yürütülen çalışmalarda önceliklerinin Salda Gölü ve Çevresinin koruma kullanım dengesi içerisinde, doğal halini koruyarak bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara en iyi şekilde taşımak olduğunu vurguladı. Toplantıda dile getirilen bütün görüş önerilerin çözümlenerek rapor haline getirildiğini belirten Vali Arslantaş, bu rapor doğrultusunda bugün yaptıkları alan çalışmasının yanı sıra raporun ilk fırsatta bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanı'na sunulacağını ifade etti.

Alan çalışması sırasında Vali Arslantaş ve Genel Müdür Kahraman'a, Tabiat Varlıklarını Korum Genel Müdürlüğü Yatırım Projeler Daire Bşk. Dr. Beyhan Oktar, TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Servet Altay, Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım, Yeşilova Kaymakam Vekili Mustafa Caner Culukar, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav, MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İskender Gülle, Doğa Koruma ve Millî Parklar 6. Bölge Müdürü Mahmut Temel, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Alaçatlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç, Burdur Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş ve Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyınu Başkank Nuri Yıldırım eşlik etti.

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