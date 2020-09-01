Bucak'ta orman yangını

Halim AKCA/BUCAK (BURDUR), (DHA) BURDUR'un Bucak ilçesindeki çöplükte başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Bucak ilçesine bağlı Kumluburun mevkisinde bulunan çöplükte saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı. 3 helikopterin havadan müdahale ettiği yangına karadan da arazöz ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Şu ana kadar 2 dekar ormanlık alanın yandığı yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA
2020-09-01 17:46:46
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