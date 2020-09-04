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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marcus Aurelius heykeli, yeniden Burdur Arkeoloji Müzesi'nde

DHA

Marcus Aurelius heykeli, yeniden Burdur Arkeoloji Müzesi'nde


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) ROMA dönemi imparatorlarından Marcus Aurelius'a ait heykel, sergilenmek üzere gönderildiği İstanbul´dan tekrar Burdur Arkeoloji Müzesi'ne getirildi. 
Burdur Arkeoloji Müzesi´nden 'Bir Zamanlar Toroslar´da; Sagalassos' sergisi için İstanbul´a götürülen, prehistorik çağlarda Anadolu´da yaşadığı kanıtlanan ve Burdur yöresinde kalıntılarına rastlanılan mamut kemiklerinden yapılan Roma imparatorları Marcus Aurelius ve Hadrian´ın anıtsal boyuttaki heykelleri dahil 368 eserden Hadrian Heykeli dışındaki 367'si, sergi süresinin ardından yeniden Burdur Arkeoloji Müzesi´ne getirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Belçika KU Leuven Üniversitesi´nin desteklediği, Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi iş birliğiyle hazırlanan, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ev sahipliğinde açılan, 27 Kasım 2019 ile 18 Mart 2020 tarihlerindeki sergi için Burdur Arkeoloji Müzesi´nden 368 eser, sergilenmek üzere İstanbul´a götürüldü. Burada kısa sürede 80 bin kişinin ziyaret ettiği sergi, pandemi tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapandı. Kapalı olduğu süreçte sergi, dijital uygulamalarla '360 derece online' ziyaret ile sanatseverlerle buluştu. Sergiyi 'sanal tur' ile 40 bin kişi ziyaret ederken, 45 bin kişi de link adresini tıkladı. 
Yoğun ilgi nedeniyle serginin kapıları, 8 Haziran 2020'de tekrar ziyaretçilere açıldı ve 23 Ağustos'a kadar Yapı Kredi Kültür Sanat´ta ziyaretçiler kabul edildi. Sürenin tamamlanmasının ardından tarihi eserler, kamyonlarla Burdur Arkeoloji Müzesi'ndeki yerlerine getirilerek, yeniden sergilenmeye başlandı.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-09-04 11:35:50

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