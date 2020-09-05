Çoban otomobilde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Gölhisar ilçesinde, çoban Hasan Hasyücel (33) otomobilin içinde sırtından 3 kez vurulmuş halde ölü bulundu.

Gölhisar ilçesine bağlı Kozpınar Yaylası Nişançamı mevkisinde, akşam saatlerinde, otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede yaşamını yitirdiğini belirlediği araçtaki kişinin bölgede çobanlık yapan Hasan Hasyücel olduğunu ve sırtında 3 kurşun yarası bulunduğunu tespit etti

Hasan Hasyücel'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Gölhisar Devlet Hastanesi morguna konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-09-05 21:15:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.