Burdur´da iki köy karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR merkeze bağlı Taşkapı ve Çine köyleri İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantinaya alındı.

Burdur kerkeze bağlı Taşkapı ve Çine köyleri, pozitif Covid-19 vakasına rastlanması ve çok sayıda temaslı kişi olması sebebiyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köylerin giriş yolu olan Ağlasun kavşağını trafiğe kapattı.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-09-07 22:23:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.