Burdur´da iki köy karantinaya alındı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR merkeze bağlı Taşkapı ve Çine köyleri İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantinaya alındı.
Burdur kerkeze bağlı Taşkapı ve Çine köyleri, pozitif Covid-19 vakasına rastlanması ve çok sayıda temaslı kişi olması sebebiyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köylerin giriş yolu olan Ağlasun kavşağını trafiğe kapattı.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-09-07 22:23:47
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