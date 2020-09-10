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Burdur'daki 6 STK'dan, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

DHA

Burdur'daki 6 STK'dan, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da 6 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, Erol Mütercimler hakkında imam hatipliler ile ilgili söylediği sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
Hukukçular Derneği Burdur Şubesi, Burdur Eğitime Destek Platformu, Burdur İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği, Diyanet-Sen Burdur Şubesi, TÜGVA Burdur Şubesi, İlim Yayma Cemiyeti Burdur Şubesi ve Ensar Vakfı Burdur Şubesi temsilcileri, katıldığı bir televizyon kanalındaki programda, imam hatipliler hakkında söylediği sözleriyle tepki toplayan Erol Mütercimler hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusunun ardından STK temsilcileri, Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi ve İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık'ın da katıldığı basın açıklamasında Hukukçular Derneği Burdur Şube Başkanı avukat Ömer Bütüner şunları söyledi:
"Erol Mütercimler isimli şahıs, imam hatip camiasını son derece rencide edici, hakaret ve aşağılayıcı beyanlarda bulunmuştur. Sözde öğretim görevlisi olan şahsın bu eylemi, ağır hakaret ve halkın bir kesimi olan imam hatip okulları mensuplarını aşağılama suçunun unsurlarını taşıdığı açıktır. Şüpheli mezkur sözleriyle bir imam hatip lisesi mezunu olarak benim hakkımda hakarette bulunduğu gibi aynı zamanda bana ve tüm imam hatip okulları mezunlarına yönelik ayrımcılık ifade eden sözler ile halkın bir kesimine hakaret etmiştir. Mezkur şahsın bu eylemi hakkında STK temsilcileri ve imam hatip mezunları olarak Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Hakkında açılacak ceza davasının da takipçisi olacağız. Camia olarak aldığımız terbiye gereği yumuşak huylu olmayı tercih etmişsek de yapılan bu haksız hakaret ve aşağılamaya kayıtsız kalamazdık ve kalmadık da."  
'KINIYOR VE LANETLİYORUZ'
Hukuk zemininde mücadeleyi sürdüreceklerini aktaran Bütüner, "Biz diyoruz ki; İmam hatip liseliler, meslek liseliler, Anadolu liseliler, fen liseliler hasılı bütün farklı okullar hep birlikte bu ülkenin mozaiğiyiz ve biz hep birlikte Türkiye'yiz. Bir kez daha aşağılık sözlerle bize hakaret eden şahsı kınıyor ve lanetliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-09-10 14:39:06

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