ŞOFÖR ANTALYA'YA SEVK EDİLDİ
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde, park halindeki un yüklü TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsünde ağır yaralanan otobüs şoförü Mustafa İ., Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-09-12 14:29:06
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.