Burdur İl Milli Eğitim Müdürü: "Okullarımız AVM'lerden daha güvenli"

Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yeni eğitimöğretim yılına oldukça iyi hazırlandıklarını belirterek,

"Bakanlığımızdan gelen ödeneklerle tüm okullarımızda ateş ölçer cihazı ve dezenfektan malzemeleri alınmış durumunda, okullarımız alışveriş merkezlerinden daha temiz daha güvenilir alanlardır" dedi.

Burdur'da İlköğretim Haftası dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, bir önceki eğitim yılını maskeyle bitirdiklerini ifade eden Çay, bu dönem de de maskeyle devam ettiklerini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Burdur Valiliğinin talimatları doğrultusunda, eğitimöğretim yılına en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Müdür Çay, "Önümüzdeki hafta uyum haftasında ilkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencilerimize haftada bir gün yüz yüze eğitime başlıyoruz. Uyum haftasında yüz yüze eğitim de daha az sayıda öğrencilerimiz olacak. Tüm okullarımızda bununla ilgili gereken tedbirleri almış durumundayız. Bakanlığımızdan gelen ödeneklerle tüm okullarımızda ateş ölçer cihazı ve dezenfektan malzemeleri alınmış durumunda, okullarımız alışveriş merkezlerinden daha temiz daha güvenilir alanlardır. Bu konuda bizlere güvenebilirler, önümüzdeki hafta bir gün ondan sonra ki hafta da iki gün yüz yüze eğitime devam edecek" dedi.

Çocuklarını okula göndermeyen velilerin, uzaktan eğitime devam edeceğini aktaran Çay, "İlk öğretimde 43 bin 54 öğrenci var. Yüz yüze eğitime başlayacağımız 1. sınıf öğrenci sayımız 3 bin, okul öncesi eğitimde ise yaklaşık 5 bin öğrencimiz bulunuyor" ifadelerini kullandı.

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