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'Şehit oğlum adına kurban kesin' diyerek, biriktirdiği parayı komutana verdi

DHA

'Şehit oğlum adına kurban kesin' diyerek, biriktirdiği parayı komutana verdi


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da 3 yıl önce şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Hikmet Zengin için verilen Devlet Övünç Madalyası'nı alan annesi Ayşe Zengin, biriktirdiği 3 bin lirayla oğlu için kurban kesilip, askerlere ikram edilmesini istedi. Parayı alan İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, Zengin'in duygulandıran isteğinin yerine getirileceğini söyledi.
Burdur'da şehit ve gaziler için Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni yapıldı. 2017 yılında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Hikmet Zengin'in annesi Ayşe ve babası Ali Yaver Zengin ile 2016 yılında Diyarbakır'da gazi olan jandarma uzman çavuş Erkan Bakır ve Himmet Can'a Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, Vali Ali Arslantaş tarafından teslim edildi.
Törende konuşan Vali Arslantaş, "Göstermiş olduğu feragat, fedakarlık, başarı ve duyarlılık dolu çalışmaları ile Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına takdir ve övünç kaynağı teşkil eden ve bu görevleri esnasında hem gazi olan hem de şehit olanların yakınlarına Cumhurbaşkanımız adına bugün Devlet Övünç Madalyası takdim edeceğiz" dedi.
Tören sonunda Şehit Hikmet Zengin'in annesi Ayşe Zengin, Vali Ali Arslantaş'a oğlu adına kurban kesilmesi için 3 bin lira biriktirdiğini belirterek, "Bu parayla oğlum adına kurban keserek bütün askerlere yedirin ve Kur'an okutun" dedi.
Parayı teslim alan İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, anne Ayşe Zengin'e isteğinin yerine getirileceğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-09-17 15:35:23

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