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Devlet Övünç Madalyası töreninde şehit annesinden duygulandıran istek: "Adağım var oğlum için, kesilip tüm askerlere ikram edilsin" Şehit annesi Ayşe Zengin oğlu için biriktirdiği adak parasını İl Jandarma Komutanına teslim etti

İHA

Devlet Övünç Madalyası töreninde şehit annesinden duygulandıran istek: "Adağım var oğlum için, kesilip tüm askerlere ikram edilsin" Şehit annesi Ayşe Zengin oğlu için biriktirdiği adak parasını İl Jandarma Komutanına teslim etti

Burdur'da, terörle mücadelede şehadete erişen şehitlerin ailelerine ve gazilere Cumhurbaşkanlığı tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı törenle takdim edildi. Törende şehit annesi, oğlu için biriktirdiği adak parasını İl Jandarma Komutanına teslim edip, "Kurban kesilip tüm askerlere ikram edilsin" dedi.
Tarım İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan törende, Diyarbakır’da 2016 yılında gazi olan Jandarma Uzman Çavuşlar Erkan Bakır ve Himmet Can ile 2017 yılında Mardin’de şehit olan Jandarma Onbaşı Hikmet Zengin’in annesi Ayşe ve babası Ali Yaver Zengin’e beratları, Burdur Valisi Ali Arslantaş tarafından verildi. Törene İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil ile şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.
Ailelerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Vali Arslantaş, törende yaptığı konuşmada: “Fedakârlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı bir övünç kaynağı teşkil eden ve bu görev esnasında malul gazi olanlara ve Şehitlerimizin yakınlarına, Cumhurbaşkanımız adına bugün “Devlet Övünç Madalyası” takdim edeceğiz. Ne yaparsak yapalım Aziz Şehitlerimize, Kahraman Gazilerimize olan borcumuzu ödeyemeyiz. Ancak onlardan bizlere emanet olan kıymetli ailelerine sahip çıkmak, her zaman yanlarında olmak bizlerin öncelikli görevimizdir. Bugünde takdim edeceğimiz Devlet Övünç Madalyaları ile, minnet duygularımızı bir kez daha Ailelerimize ifade ediyoruz. Bu vesileyle bütün şehitlerimize ve aramızdan ayrılan gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi
Törende 2017 yılında Mardin’de şehit olan Hikmet Zengin’in annesi Ayşe Zengin'in sözleri ise duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Anne Zengin, şehit oğlu için adaklık kurban parasını Vali Ali Arslantaş’a vermek istedi. Oğlu için kurban adadığını açıklayan Ayşe Zengin, “Oğlum için adak adadım, bu parayla kurban alınıp tüm askerlere ikram edilsin" dedi. Vali Arslantaş, şehit annesinin isteğini yerine getirmek için İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil’i görevlendirdi. Albay Başaklıgil, Ayşe Zengin’in isteğini yerine getirmek için gerekeni yapacaklarını söyleyip annenin verdiği parayı teslim aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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