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Burdur'daki yangında, 100'e yakın ağaç yandı

DHA

Burdur'daki yangında, 100'e yakın ağaç yandı


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR merkeze bağlı Yarıköy'de dün akşam saatlerinde çıkan yangında, 100'e yakın ağaç yandı.
YarıköyHacılar yolu üzerinde Bükler mevkiinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yaklaşık 6 dönümlük alanda etkili oldu. Aralarında elma, armut, ceviz, söğüt ve kavakların bulunduğu 100'e yakın ağaç yandı.
Yarıköy Muhtarı Musa Şen, yolun karşısına geçip eski mezarlık alanındaki ağaçlara da zarar veren yangının çıkış nedeninin belli olmadığını söyledi. Musa Şen "Yangını duyunca ilk olarak köyümüzdeki yangın aracıyla müdahale ettik. Daha sonra Burdur Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğünden arazözler geldi. Yangın yaklaşık bir saatte söndürüldü. 5-6 dönüm arazideki ceviz, söğüt ve kavak ağaçları yandı" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-09-18 10:23:26

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