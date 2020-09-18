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Bakanlık, Salda Gölü Nazım İmar Planı'nı onayladı

DHA

Bakanlık, Salda Gölü Nazım İmar Planı'nı onayladı


BURDUR, (DHA) SALDA Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.
Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, Salda Gölü ve çevresinin doğal haliyle korunarak gelecek kuşaklara en iyi şekilde miras bırakılması amacıyla, valilik ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından koordinasyon içinde, üst düzeyde çevre hassasiyeti gözetilerek yürütülen çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, "Bu kapsamda hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinin (ÖÇK) tamamını kapsamaktadır. ÖÇK ilanı ile birlikte her türlü uygulamanın durdurulduğu köylerde, bu plan koşullarına uygun olmak kaydıyla seyrek yoğunluklu kırsal yapılaşmaya imkân tanınacaktır" denildi.
Hazırlanan planda, mevcutta bulunan köy yerleşimlerinin (Karaatlı Mahalle Yerleşimi, Düden, Işıklar ve Niyazlar) geleneksel dokusunun korunması amacıyla mevcut halinin sürdürülmesinin hedeflendiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi:
"Göl kıyısına turizm faaliyetlerinden kaynaklı otel ve bungalov yapılaşma baskılarının ortadan kaldırılması amacıyla kıyıda bu yönde herhangi bir yapılaşmaya izin verilmemiş, köy pansiyonculuğu ve kırsal nitelikli ekoturizm faaliyetlerinin köy yerleşimleri (Salda Köyü, Doğanbaba Köyü ve Kayadibi) içerisine yönlendirilmesi hedeflenerek kırsal kalkınmanın da sağlanması öngörülmüştür. Tüm bunların yanı sıra onaylanan Salda Gölü Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile; göl yüzeyinde herhangi bir faaliyete izin verilmemiştir. Göl çevresinde, doğal alanlar ve köyler arasında bisiklet yolları ve yürüyüş rotaları önerilmiştir. Alan içerisinde mevcutta bulunan maden ocaklarının faaliyetlerinin sonlandırılması öngörülmüştür. Tarım, mera, orman alanları ile sulak alanlar korunmuştur. Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca ilan ve askı işlemleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılacak olup, ilan sürecinde itiraz olması halinde bu itirazlar değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) iletilecektir. Ayrıca Yeşilova Belediyesi ve Salda Köyünde alt ölçekli plan çalışmaları devam etmektedir."DHA-Genel Türkiye-Burdur BURDUR
2020-09-18 18:05:30

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